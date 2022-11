Häädemeeste ⟩ Kas vallajuhtimine on muutunud avatumaks?

Häädemeeste 19kohalises volikogus on võimul valimisliit Rannamänd viie, Ühtne Koduvald kolme ja Eesti Konservatiivne Rahvaraekond (EKRE) samuti kolme mandaadiga. Valimisliit Koostöö on opositsioonis. Kui võimulolijate isikkoosseis pole viimasel aastal muutunud, siis Koostöös on liikumist ette tulnud. Nimelt peatasid Kalmer Metsaoru ja Argo Mengel oma volitused, nende asendusliikmed on Merike Saks ja Reiko Tamm.