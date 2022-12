Via Baltical on lähiaastatel plaanis ehitada välja mitu 2+2 teelõiku

Tähtsamad riigiteede projektid lähiaastatel on Tallinna–Pärnu–Ikla maanteel 2+2 sõiduradade ehitus Pärnu–Uulu, Libatse–Nurme ja Sauga–Pärnu lõikudel. Peale selle on plaanis Tallinna–Paldiski teel Harku eritasandilise ristmiku ja Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa teel Neanurme–Pikknurme 2+1 lõigu ehitus.

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut märkis, et teehoiu valdkond on aastaid olnud alarahastatud ning pealegi on valitsev sõda ja energiakriis kogu sektori suure surve alla pannud. Ometi vajab kogu teedevõrk sellisteski tingimustes mahukaid investeeringuid. Ministri sõnutsi vajavad lisaraha Tallinna–Pärnu–Ikla ja Tallinna–Tartu–Luhamaa maanteede Euroopa Liidu nõuete kohane väljaehitamine aastaks 2030, aga ka kruusateede tolmuvaba katte ehitamine, liiklusohtlike kohtade ümberehitus ja intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtmine.