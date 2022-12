Koeraomanike mure: teedele puistatud sool teeb lemmikute käppadele haiget

Ranna rajoonis elav Reet Soekõrv rääkis, et käis laupäeval Rüütli tänaval oma taksidega jalutamas ja ehmatas, kui üks neist ühtäkki maha istus ega soovinud edasi liikuda.

“Mõtlesin, miks ta istub ja hoiab ennast imelikult,” seletas koeraomanik. “Peast käis läbi mõte, et äkki on tal midagi selgrooga lahti.”

Tema sõnade kohaselt võtsid nad abikaasaga koerad sülle ja pöörasid Pühavaimu uulitsasse, ent seal hakkas teine koer oma käppi tõstma. “Alles siis taipasin, et tänavatel on sool, mis hakkas koertel jalgu kõrvetama,” meenutas Soekõrv, kelle jutu järgi viidi lemmikud seejärel süles Koidula parki, kus nad puhta lume sees joosta said.