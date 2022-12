Jõulupuud valides tasub silmas pidada mitut nüanssi

Jõulupuud valinud Külli Tuka rääkis, et talle meeldivad kuused, sest need toovad tuppa jõuluhõngu. Tema peab kuuse puhul oluliseks, et puu oleks tiheda võra ja paraja pikkusega. “Kuusk peab olema klassikaliselt ilus,” märkis ta. Ta tahab, et jõulupuu toas kaua vastu peaks. “Ma enne internetist lugesin, et Kaukaasia nulg ja Serbia kuusk püsivad hästi värskena,” mainis ta.

Müügiplatsilt sobiva kuuse välja valinud Ille Rohtlaan ütles, et otsus langes just Eesti istanduses kasvatatud puu kasuks, kuna sellel on tihe võra. “Ehted püsivad siin ilusasti küljes, ei vaju ära ja see on paraja pikkusega,” märkis ta. Kuuse poolt otsustas ta aga lõhna pärast, sest teadupärast ei ole nulul kuusele iseloomulikku lõhna. “Iseenesest on puust kahju, aga need ongi kasvatatud spetsiaalselt jõulurõõmu toomiseks,” lausus Rohtlaan, kes kaunistab kuuse küünalde ja ehetega.