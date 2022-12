Galerii ⟩ Kutsehariduskeskus asub kõigile 3D-printimist õpetama

PKHK õpetaja ja projekti koordinaatori Priit Auväärti selgitust mööda on 3D-printimine suhteliselt valdkondade ülene tehnoloogia ja oskus. Seda saab kasutada nii toodete prototüüpimiseks ehk esmase testiversiooni loomiseks, kui lõpptoodangu tarvis. See võimaldab toote komponendid arvutis kolmemõõtmelisena valmis visandada ja seejärel 3D-printeriga kiiresti valmis teha, kiirendades loomisprotsessi päevadelt mõne tunnini. “Variante on lõputult, kuidas seda õppetöös ära kasutada,” ütles Auväärt.