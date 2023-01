Uus lähenemine ⟩ Kutsekoolis õpinguid alustades võib lõpetada kõrghariduse diplomiga

Nimelt avasid haridusasutused sel aastal n-ö hübriidõppe, mis on kokku pandud kahest erialast: kutsekoolis õpitavast majutusettevõte juhtimisest ning kolledži pakutavast turismi- ja hotelliettevõtlusest. Koostöös on ühendatud kahe õppetaseme parimad osad: praktiline õpe ja akadeemiline haridus.

PKHK teenindusõppeosakonna juhataja Riina Tõnsing avaldas, et ettevalmistused uudse haridusmudeli kasutuselevõtmiseks algasid juba paar aastat tagasi. Et selline õpe on oodatud ja vajalik, andis haridusasutustele kinnitust ka kolledži tudengi tehtud magistritöö, mis keskendus kõrg- ja kutsehariduse ühise õppekava tarvilikkusele.