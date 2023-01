Rainer Aavik: Turistid tahavad päris inimeste päris lugusid kuulda

Mis jäi möödunud turismiaastast kõlama? Kuidas seda iseloomustada?

Aasta 2022 oli selles mõttes väga eriskummaline, et algas see tervisekriisi jätkumisega, mil kõik oli sisuliselt kinni ja arvati, et enam hullemaks minna ei saa. Selgus, et saab küll.

Päris ametlikke kokkuvõtteid veel teha ei saa, kuid meil on olemas eelmise aasta 11 kuu kokkuvõtvad arvud. Kui välisturismis on miinus veel umbes 35 protsenti, siis tänu Eesti inimeste enda liikumisele on see miinus kokku umbes kümme protsenti. Arvestades seda, kui hull aasta algus oli ja kui hullust ajast me tuleme, võib möödunud aastat ikkagi pidada lõppkokkuvõttes vähemasti rahuldavaks.