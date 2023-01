Kas odavam tuleb börsielekter või universaalteenus? Omavalitsused kalduvad eri leeri

Häädemeeste on üks Pärnumaa omavalitsustest, mis aasta algusest universaalteenusele üle läks. Otsustamisel lähtus vald eelmise aasta keskmisest börsihinnast. “Näeme, et universaalteenuse hind tuleb soodsam,” põhjendab abivallavanem Ants Järv.

Tori vald seevastu jätkab börsihinnaga. “Praegu on sisimas usk ja arusaam, et 2023. aastal on keskmine hind madalam börsil kui universaalteenusel,” teatab vallavanem Lauri Luur.