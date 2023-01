Galerii ⟩ Kui Kesklinna sild veel lahti käis ehk Videoportaal avab Pärnumaa paikade ajalugu

Kaader Pärnu Kesklinna silla lindilõikamisest on ühest vähestest kordadest, mil silda sai veel avada.

Rahvusarhiivi ja Eesti filmi instituudi veebis vastselt avatud videokeskkond Arkaader võimaldab näha videoid, mis meie kodukandis on kunagisel ammusel ajal filmitud. Neist vanimad Pärnumaalt on 81 aasta tagused, kuid põhiosa neist on tehtud nõukogude ajal 1950. ja 1960. aastatel.