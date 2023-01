Kaitseliidu väljapaistvate liikmete seas oli ka pärnakas

Sinivee rühma kodutütred iseloomustavad teda põhjaliku inimesena. Ta on asendamatu oma ringkonna tegevuste laiendamisel ja uuendamisel ning mitmesuguste võistluste mootor ja käivitaja. “Noortejuhist teeb hea juhi see, kui tema enda rühma kodutütred teda märkavad ja tunnustavad – see juht on tüdrukute poolt kohe väga hoitud. Kui kuulete Kaitseliidus sõna sõjasport, siis teate, et võite alati esikolmikust leida just tema nime. Kõiki oma oskusi rakendab ta edukalt noorte heaks, olles 2022. aastal olnud Kodutütarde raskeima proovilepaneku, patrullvõistluse Ernake peakorraldaja,” kirjutati iseloomustuses.

Organisatsiooni parimad selgitati välja kõigis Kaitseliidu malevates, Naiskodukaitse ringkondades, samuti noorteorganisatsioonides. Tunnustused nominentidele andsid kätte kaitseminister, Kaitseliidu ülem ja kaitseväe juhataja. Kuulutati välja eelmise aasta parimatest parim kaitseliitlane, naiskodukaitsja, kodutütar, noorkotkas ja noortejuhid. Kõik nominendid said kingitused, aasta parimad ka rahalise tunnustuse.

Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi tänas organisatsiooni parimaid panuse eest Kaitseliitu. “Me kõik – mehed, naised ja noored – oleme Põhjakotka all üks pere. Täna me näeme, kuidas ukrainlased oma maad kaitstes kõigeks valmis on, seda nii rindel kui tagalas. Niisamuti peame meiegi olema valmis keerulisteks olukordadeks, kui peaksime nendega silmitsi seisma. Teie seda kindlasti olete. Teie olete need, kes aitate teisi, kes ei vaja ise abi, kes on eeskujuks teistele,” ütles Ühtegi.