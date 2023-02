Pärnus lipuheiskamisele kogunenud rahvas tervitas: “Elagu Eesti!”

Mihkel Lüdigi meeskoori ja Pärnu kunstide kooli poistekoori etteastele järgnenud kõnes meenutas Pärnu linnapea Romek Kosenkranius, et meie rahvas kuulutas selsamal väljakul eile 105 aastat tagasi välja Eesti Vabariigi. Eesti riik sündis läbi valude. Samad inimesed läksid pärast võitlema meie vabaduse eest. Meeri sõnutsi on see, et sõda ja võitlus käib iseseisvuse ja vabaduse juurde, tõsiasi, mida kipume unustama. Sõda Ukrainas näitab, kui habras on vabadus. Meie naaber on õel ja imperialistlik ja sellega peame arvestama.