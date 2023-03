Segadus sularahaga viis Kihnu valla raamatupidaja ametist

17. jaanuaril tunnistas Vesik pearaamatupidajale, et võttis valla raha 1000 eurot. Järgmisel päeval tunnistas Vesik sama vallavanem Egon Vohule. Vallal on raamatupidaja kirjalik tunnistus raha võtmise kohta.

Vallavalitsus esitas juhtunu kohta avalduse politseisse. Vohu ütles, et kuna raha tagastati, ei alustanud politsei menetlust. Ta on siiski seda meelt, et vallale kuuluva raha säärane “laenamine” pole lubatud. Vallavalitsus on avalik asutus, tegemist oli avaliku rahaga.