Pärnumaalane jõudis kõige erilisema Volkswageni konkursi finaali

Merike Järvel on 2003. aasta Golf 4 mudel, mis on üks kümnest Eestis registris olevast Golf 4st. See on kolme punase tähega ehk 1,9TDI (110 kW), kuuekäigulise manuaalkastiga ja highline-varustustasemega masin.



Järve sõnul on tegemist tema elus teise Golfiga. “Varem olin Audi-usku ja tahtsin osta tegelikult suurt sedaani, aga kui selle leidsin, muutsin meelt. See Volkswagen käitubki sõites nagu Audi, kui vajutan, siis ta liigub,” ütles ta.



Järve väitel otsis ta seda mudelit kaua ja praeguseks on see tema käes olnud umbes aasta. “Ma ei tea, kas sellest autost saab aastakümnete pärast ihaldatud uunikum, aga Golf 4 oli kindlasti selline mudel, mis jääb ajalooliseks,” märkis ta.



Volkswageni autode sissetooja Moller Baltic Impordi Eesti piirkonna müügijuht Kristjan Salak ütles, et nendeni jõudsid lood nii üle 50 aasta vanustest haruldustest kui pereautodest, mis on rännanud põlvkonnast põlvkonda. Lood, kus Volkswagen kannab alatiseks meeldejäävat mälestust noorusaja uljusest, armumisest, abiellumisest ja lapsesaamisest. Lood, mis kinnitavad, et auto pole paljude inimeste jaoks pelgalt tarbeese, vaid pereliige, sõber, reisikaaslane.



Kõige rohkem laekus konkursile lugusid eriilmelistest põrnikatest, pilkuköitvatest hipibussidest ning Golfidest ja Passatitest, aga ka uuematest mudelitest, nagu Tiguan ja ID.3.



Eestlaste seas on aga aastaid olnud populaarseim mudel Passat. Praegugi moodustavad need 31 protsenti kõigist Eestis registreeritud Volkswagenitest. Populaarsuselt järgmine on Golf 22 protsendiga. Kiiresti kasvab Volkswageni ID-pere elektriliste mudelite esindatus.



Eestis registreeritud 950 000 sõidukist moodustavad suurima osa ehk üle 118 000 just Volkswagenid.