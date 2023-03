Otseülekanne ⟩ Lääneranna volikogu otsustas Metsküla ja Lõpe kooli sulgeda

Volikogu esimees Armand Reinmaa tegi ettepaneku, et järgmisest õppeaastast jätkaks Koonga kool koolieelse lasteasutuse ja neljaklassilise koolina. Kaoksid teine ja kolmas kooliaste. Sama saatus tabaks Virtsu ja Varbla kooli. Kõmsi lasteaiast-algkoolist on plaanis kaotada 5. ja 6. klass ehk see jätkaks 1. septembrist lasteaia ja neljaklassilise koolina. Lõpe ja Metsküla kooli uksed jääksid 1. septembrist suletuks. Lõpel asuv lasteaed liidetaks asutusena Koonga kooliga.