See on esimene põhjalik Eesti autorite koostatud matkateemaline käsiraamat, kus nõuandeid jagub üle 100 leheküljele. Raamatul on kokku viis autorit: kogenud pikamaamatkaja ning matkajuht Liisi Preedin, Fjällräveni polaarmatka läbinud ja talvehooajal Põhja-Rootsis kelgukoerte matkajuhina töötanud Maiu Lünekund, Inspira telekanali matkateemalisest “Rabaradapidi” saatest tuntud pikamaamatkaja Heleri Hanko, rahvusvahelise mägigiidi kvalifikatsiooniga Stiina Kristal ja matkatoidu entusiast ja matkajuht Marju Potter.