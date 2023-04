Reformierakondlase eelnõu: Pärnu linnajuhtide palgatõusu ei pea enam volikogus arutama

Jüri Lebedev selgitas, et erinevalt linnapea ja abilinnapeade palkadest on osavallajuhtide palgad kirjutatud linnavalitsuse struktuuri määramise dokumenti, nende kandmine aga teistega ühte määrusesse ühtlustab paberimajandust, kuid sellega muutub ka praegune palgasüsteem. Kui praegu määratakse linnajuhtide palgad volikogu otsusega, siis edaspidi otsustaks selle iga-aastane riigiteenistujate palkade indekseerimine.

Riigiteenistujate palkade aluseks on presidendi, riigikogu esimehe, peaministri ja riigikohtu esimehe palk, mis tänavu on 8318 eurot, ja ülejäänud riigiteenistujate palkade aluseks on määratud koefitsendid, näiteks riigikogu liikme töötasu on 0,65 nelja kõrgeima riigiteenistuja ametitasu.