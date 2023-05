Eilsel kohtuistungil ütles kohtunik Leanika Tamm Pärnu linnavolinikule Edmond Penule võrdlemisi otse, et too võiks rahva esindamise asemel keskenduda sellele, et oma laste ülalpidamiseks raha leida. Kohtunik ütles sedagi, et nii tema kui ka kohtutäitur on veendunud, et volinik varjab oma tegelikke tulusid.