Tammiste S.C. üks eestvedajatest Gerth Kaas rääkis, et spordiklubi asutamise mõte tekkis tal kaks aastat tagasi, kui ta Tori valda Tammistesse kolis ja nägi, kui kiiresti see Pärnu külje alla jääv piirkond areneb. “Panin tähele, et siin selliseid häid võimalusi sportida väga polnud, kuigi keskkond sporditegemist soosib,” rääkis Kaas, kes näeb siin sarnasusi Peetri ja Järvekülaga pealinna lähedal, kus ta enne treeninguid juhendas.