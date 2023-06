Pärnu linnavolikogu kehtestas uued maamaksumäärad

Eelmisel aastal korraldas maa-amet maade korralise hindamise. Maa väärtus tõusis märgatavalt kogu Eestis, Pärnu linnas keskmiselt 5,9 korda.

Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar teatas pressiteate vahendusel, et kuigi maa väärtus on mitu korda tõusnud, ei tähenda see maamaksu niisama suurt kasvu, sest maamaksuseadusega on maksumäärasid kuni viis korda vähendatud. Volikogu kehtestas alates järgmise aasta 1. jaanuarist Pärnus ja tema osavaldades elamu- ja maatulundusmaa maamaksumääraks 0,5 ning kõigi ülejäänud sihtotstarbega maade maksustamishinnaks üks protsent maa maksustamishinnast aastas.

Eelmisel aastal riigikogus vastu võetud seadus näeb ette maamaksu tõusu vastu kaitsemehhanismi. Maamaksu järsu tõusu vältimiseks on kehtestatud kümneprotsendiline piirmäär. See tähendab, et maamaks ei saa võrreldes eelmise aastaga suureneda üle kümne protsendi aastas.

Samuti säilivad 2024. aastal kõik senised maamaksusoodustused ja -vabastused, sealhulgas Pärnu linnas koduomaniku ja represseeritu maksuvabastus. Kogu Pärnu omavalitsuse territooriumilt kogutav maamaksu summa jääb prognoosi kohaselt uuel aastal samasse suurusjärku nagu varasematel aastatel ehk ligikaudu 1,6 miljonit eurot.