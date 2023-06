Kuldking ajastas puisniidukonverentsi toimumisaega

Keskkonnaameti teatel on Eesti parim koht, kus puisniitudest rääkida, sest neid on omajagu. Tänavu tähistatakse muuhulgas puisniidu teema-aastat ja peale selle õitseb puisniitudel parasjagu kuldking.

“Saladuskatte all võime öelda, et ajastasime konverentsi pidamist hoolega, sest mitu meie välispartnerit on juba ammu selle kauni taime ilu oma silmaga kaeda tahtnud,” teatas keskkonnaamet sotsiaalmeedia vahendusel.

Külalised said tutvuda koguni kahe tähelepanuväärse puisniiduga: Euroopa suurima niidetava puisniiduga Nedremal, kus hooldatavat pinda on pea sajal hektaril, ja Laelatu puisniiduga, kus ühel ruutmeetril on loendatud 76 eri taimeliiki. Sellest rohkem, 88 liiki, on üles tähendatud vaid ühel Argentina mägismaal.