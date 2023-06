2021. aasta oktoobrist, mil Pärnu Postimees külaseltsi kogukonnakeskuse ehitamise plaanist kirjutas, on pilt vanast katlamajast kardinaalselt muutunud. Hallid tellised on asendunud kirgaskollase laudisega. “Valitud sai rõõmus värv, mõtlesime, et üks kogukonnakeskus peabki olema rõõmus ja soe,” selgitas Kõmsi külaseltsi esimees Lilia Urb värvivalikut.