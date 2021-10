Külaseltsi esinaine ühissaunast: Kas nüüd või mitte kunagi!

1980. aastatel oli Kõmsil toimiv külasaun, kus kortermajade elanikud said saunarõõme nautida.

Kõmsi külaseltsi esinaise Lilia Urbi sõnutsi on kunagist karas­tavat ja kogukonda ühendavat külasauna aastaid kiidetud. Sestap võttiski selts vastu otsuse, et külarahva hüvanguks on tarvis üht asjalikku kogukonnahoonet.