Politsei kontrollis maapoodides alkoholi kättesaadavust noortele

Pärnu politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Alar Abel kõneles, et kahes kaupluses, kus kontrolloste tehti, olid müüjad varem alaealisele alkoholi müünud ja neile oli lisandunud üks uus koht, mille puhul oli politseil põhjust kahtlustada, et sealt saab alaealine alkoholi kätte. Kauplustesse sisenes kontrollostu tegema 17aastane tütarlaps, kes soovis osta alkohoolset jooki. “Müüjad tegid seekord kõigis kolmes kohas head tööd ja küsisid noorelt vanuse teadasaamiseks isikut tõendavat dokumenti ning prooviostjal jäi keelatud toode ostmata,” rääkis Abel.

Kontrollostu saabki teha vaid juhul, kui politseini on jõudnud info kahtluse kohta, et kaupluses on alaealistele dokumenti küsimata alkoholi- või tubakatooteid müüdud. Kontrollost peab toimuma politseiniku järelevalve all ja politseinikud saavad sellele kaasata vähemalt 16aastasi noori.