Võimalikud alad on küll valitud, kuid kas sinna sobib tuulikuid ehitada, pole kindel. Praegu käib eriplaneeringu esimene etapp, et neid kohti välja selgitada. Põhja-Pärnumaale sooviks tuugeneid püstitada kolm ettevõtet: Sunly Wind OÜ, Utilitas Wind OÜ ja Metsamaahalduse AS.