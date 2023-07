Sel aastal ehitatud pesa leidis juhuslikult kotkaklubi Pärnumaa koordinaator Raivo Endrekson 27. juunil. Tema sõnutsi on juhtunu omamoodi koomiline. Nimelt helistasid Endreksonile samast kandist RB koridori ja planeeritava kaevandusala tõttu elukeskkonna kvaliteedi halvenemise pärast mures kohalikud, et too aitaks lähiümbrusest leida mõne haruldase liigi, mida kaitstes säiliks looduskeskkond kodude ümber. Selliseid elu- või kasvupaiku, mida kaitsta, Endreksoni teada küla läheduses aga polnud.