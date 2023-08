Tasuta loodusretked viivad kodumaa kauneid paiku avastama

Retked toimuvad 12.–19. augustini ja neil kõigil saavad huvilised tasuta osaleda. Oodatud on nii kohalikud elanikud kui puhkust veetvad siseturistid, ent piiratud kohtade arvu tõttu tuleks end kirja panna veebilehel loodusegakoos.ee.

Retkedel saab tutvuda soo- ja niidukoosluste taastamisega, külastada kala- ja ebapärlikarbikasvatust, tutvuda elupaikade taastamisega jõgedel, osaleda koos kalateadlasega katsepüügil või matkata filmi “Viimne reliikvia” radadel. Mitmekülgses valikus on ka õhtu- ja öömatku.

Looduskaitsetöödest riigimaadel moodustabki mahukaima osa sooelupaikade, niitude ja karjamaade taastamine. Viimastel aastatel on RMK senisest rohkem keskendunud ka siseveekogudele ja on alustanud näiteks kalade ja muu vee-elustiku liikumist takistavate inimtekkeliste paisude eemaldamist.

“Teeme looduskaitsetöid ikka selleks, et säilitada või parandada Eestile omaste koosluste ja liikide seisundit,” märkis RMK juhatuse liige, looduskaitse valdkonda juhtiv Kristjan Tõnisson. “Juhendajaga retked on suurepärane võimalus oma silmaga näha ja kõrvaga kuulda, mida meie loodusväärtuste seisundi heaks on tehtud.”