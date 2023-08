Neli viimast aastat on Sild ja Tšetšin kohvikut Kocmoc pidanud Häädemeeste vallas Jaagupi külas Kosmonautika puhkekeskuses. Neilt on juba aastaid küsitud, miks nad suvepealinnas või kuskil suuremas kohas oma toitu ei paku. On ju Pärnust Jaagupisse umbes 50 kilomeetri kaugusele sõit eraldi ettevõtmine.