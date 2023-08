Pärnumaal on üle 3000 majapidamise elektrita

Katkestuste kaardi järgi ulatus kella 19 ajal vooluta klientide arv üle 3300. Enim elektrikatkestusi oli Audru kandis, aga ka Sauga, Are ja Sindi lähistel ja mujalgi maakonnas.

Elektrilevi on üle Eesti juba varahommikust alates rikkeid lahendanud. Ettevalmistusi tormi tulekuks tehti juba nädalavahetusel. Elektrilevi brigaadid teevad tööd rikete kõrvaldamisel kahes vahetuses üle Eesti. Kuid äikesetormid võivad rikete lahendamise aega pikendada, kuna siis on eluohtlik elektritöid teha ja inimeste ohutus on kõige olulisem.