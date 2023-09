Galerii ⟩ Saarde vallavanema valimisel kerkis päevakorda vastse vallajuhi firma maksuvõlg

Vallavanema valimisel pidid volinikud määrama vallajuhile palgagi. Otsustati, et töötasuks jääb 3000 eurot kuus nagu eelmisel vallajuhil, ehkki opositsiooni pakkus, et kulude kokkuhoiu nimel võiks tema palk olla 2800 eurot. Abivallavanemate palgaks jääb 2700 eurot, Talvojale makstakse peale selle igakuist 200eurost lisatasu.

“Kui inimene ei oska oma ettevõtet majandada, ehhki ta on kõrgkoolis majandust õppinud ja tal on magistrikraad, siis kas ta on kõige õigem inimene keerulises majanduslikus seisus valla etteotsa (Saarde vald on Eesti 79 omavalitsuse finantsvõimekuse pingereas viimaste seas, E.-G. L.),” uuris opositsiooni kuuluva Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja Margus Kukk.