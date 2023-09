Pilt raielangist on illustratiivne. See on tehtud tänavu juunis Rohense külas Läänemaal.

Riigikohus tunnistas keskkonnaameti Pärnumaal kahele kinnistule antud automaatraieload õigusvastaseks. Nende hulgas oli ka näiteks luba lageraieks. Load kinnitas keskkonnaameti arvutisüsteem. Kõnealuseid metsi enam päästa ei anna, need metsad on juba raiutud. Tänu vastsele otsusele on aga lootus, et tulevikus ei otsusta rohevõrgustiku ala lageraie küsimust üksnes algoritm.