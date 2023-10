Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna spetsialist Jaak Tammekänd tundis heameelt, et pöialpoiste ränne on tavapärasest suurem.

Kabli linnujaamas on 55. sügist järjest püsti suur mõrd ja hulk väiksemaid võrke, et kaardistada lindude sügisränne. Haruldasi külalisi veel võrku jäänud pole, kuid varasemast rohkem on olnud pöialpoisse.