11 000 kilomeetrit. Just nii palju on veebruaris oma Hongkongi kodust jalgrattaga teele asunud Au-Yeung Chun, hüüdnimega Ken, kaheksa kuuga läbi sõitnud. Selle lisanduvad tuhanded kilomeetrid rongis läbi Venemaa, kus rändur pedaalida ei tahtnud. Pühapäeva õhtul jõudis reisisell Pärnusse. 31aastase mehe teekond jätkub, tema eesmärk on jõuda Portugali, Euroopa kõige läänepoolsemasse punkti.