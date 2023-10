Lootsi 10ni viiva tee ehitusloa tühistamist taotlesid kohtus nii AS Pärnu Sadam kui eraldi kaebusega teised lähemad naabrid: Ringi 60 korteriühistu, OÜ Ringi Haldus, AS Taastusravikeskus Viiking, OÜ Sirvos, OÜ Foral LT ja veel kaks isikut. Osa naabreid kahtlustas, et riigikaitsemaale kavandatakse vabatahtlike päästjate hoone pähe hoopis korterelamut.