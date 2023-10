Vallad saavad esimest korda tuulikute talumise tasu

Omanikul tuleb tasu maksta nendelt tuulikutelt, mis said kasutusloa pärast selle aasta 1. juulit. Juba varasemast püsti olevate tuulegeneraatorite eest seaduse järgi hüvitist ei nõuta.

Uutest tuuleparkidest jäävad Pärnumaale Enefit Greeni Sopi-Tootsi park Põhja-Pärnumaa valda ja Utilitase Saarde tuulepark Saarde valda. Kuna mõlemad on alles ehitusjärgus, on tasu kümnendik sellest, mis see hakkab olema pärast kasutusloa saamist. Ehki Saarde tuulepargi pidulik avaüritus juba toimus, pole seegi veel lõplikult valmis ja tuulikutel puudub kasutusluba.