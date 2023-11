Terviserajalt leitud täbaras seisus kutsika omanikku ei ole õnnestunud leida

Varjupaikade MTÜ kommunikatsiooni ja annetuste kogumise juht Anni Anete Mõisamaa ütles, et koer on saanud kliinikus esmase vajaliku ravi. “Ootame analüüside tulemusi, et koera täpne terviseseisund kindlaks teha, siis saame edasi tegutseda,” märkis Mõisamaa.

Koeral on küll kiip, kuid see on registrisse kandmata, seega puuduvad andmed omaniku kohta. Ühismeedias jagatakse pilte õnnetust kutsikast. Lootuses, et ehk omanik otsib oma lemmikut.