Katkestatud telefonikõne päädis vallavolikogu esimehele umbusalduse esitamisega

Opositsiooni esindajate esitatud umbusaldusavalduses seisab, et vallavolikogu töö on juhtimata ja eelarve ja arengu-, revisjoni-, sotsiaal- ja turvalisuskomisjon sisuliselt ei tööta, komisjonide esitatud eelnõud ei jõua volikogu töölauale; sageli on volikogu materjalid puudulikud, eelnõudel puuduvad seletuskirjad, volikogu esimees allkirjastab dokumente, mis olemuselt on sisutühjad, puudulikud või mille sisuga ta pole tutvunud.