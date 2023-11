Järelvaadatav ⟩ Eksperdid räägivad kliimamuutustest ja nende mõjust Pärnumaale

Üha süvenev probleem linnades on kuumasaared – alad, kus hoonestus, asfalt ja muud pinnakatted tõmbavad päikesepaistelistel päevadel ligi rohkem soojust ning kipuvad üle kuumenema. Kuumalained on üks peamisi tulevikukliima ohte, mida oleme kogenud ka Eesti viimaste aastakümnete suvedel. Kuumalained muutuvad prognooside järgi sagedasemaks ja soojussaare efekti tõttu on intensiivset kuuma iseäranis raske taluda linnades. See mõjutab eriti haavatavamaid gruppe, näiteks kroonilised haiged, väikelapsed ja eakad, kellel suureneb haigestumise ja suremuse risk. Näiteks tervise arengu instituudi andmete järgi suri 2021. aasta juunis ja juulis Eestis 250 inimest rohkem kui aasta varem samal ajal. Tol aastal hüppeliselt kasvanud suremuse peamise põhjusena tõi instituut esile koroonapandeemia ja suvise kuumalaine.