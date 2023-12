Koduotsija ⟩ Ligi aasta varjupaigas elanud kass igatseb kodusoojust

Pärnumaa loomade varjupaiga administraator Eve Meos ütles, et kasse on varjupaigas praegu umbes 80, koeri neli. «Kuna asume veel asenduspinnal, ei saa me rohkem koeri praegu vastu võtta,» sõnas ta ja lisas, et peagi muutuvad aga tingimused paremaks, sest kolitakse uude majja.