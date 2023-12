Galerii ⟩ Aastakümneid jutuks olnud varjupaiga ees lõigati viineriketti

Varjupaiga ehituse ideed veeretati kui kuuma kartulit selle sajandi algusest. Mõni aasta tagasi said Pärnumaa kohalike omavalitsuste juhid aru, et lapitud soojakutes ei sobi loomi hoida. Vallad ja linn panid seljad kokku ja Pärnumaa omavalitsuste liidu (POL) eestvedamisel leiti puudu olnud rahagi. Maakonnaülest varjupaika tuuakse eeskujuks kogu riigis ja seda on juba mitmest maakonnast uudistamas käidud.