Riik asub õdede puudust leevendama toetusega

Apteekritele muutub lähtetoetuse taotlemine senisest paindlikumaks.



Tervise arengu instituudi (TAI) andmete põhjal oli aastatel 2019–2022 peale Harju- ja Tartumaa õdede puudus kõige suurem Ida- ja Lääne-Virumaal ja Pärnumaal.

Sikut loodab, et lähtetoetus motiveerib muudel elualadel töötanud ja tervishoiust eemal olnud õdesid tervishoidu naasma ja valima endale erialase töökoha väljaspool suuremaid keskusi. Tegu on esimese sammuga, leevendamaks piirkondlikku õdede puudust. «Õdede tervishoidu tagasitoomine on õppekohtade arvu suurendamise kõrval lisavõimalus tervishoius nii vajalikke õdesid juurde saada. Loodame laiendada toetuse maksmise ka teistesse piirkondadesse tööle asuvatele õdedele,» lausus terviseminister.

Tervishoiukorralduse infosüsteemis on 2023. aasta juuni lõpu seisuga registreeritud üle 15 000 õe, kellest TAI andmeil töötas 2022. aastal tervishoiusüsteemis ligemale 9000. Lähtetoetust on plaanis hakata maksta õdedele, kes on saanud väljaõppe ja tervishoiutöötajana registreeritud, kuid pole tervishoius vähemalt viis viimast aastat töötanud. Tingimusel, et õde asub tööle haiglavõrgu haiglasse või üldarstiabi teenuse osutaja juurde Pärnumaal, Ida- või Lääne-Virumaal. Toetuse suurus on nagu eriarstide puhul 30 000 eurot.

Vastse määrusega muutuvad senisest paindlikumaks ka apteekrite lähtetoetuse tingimused. Kaotatakse nõue, et tegemist peab olema piirkonnas esimese apteekriga. Samuti on edaspidi võimalik toetust taotleda neilgi apteekritel, kellel eriala omandamisest möödunud üle viie aasta. Apteekrile makstakse lähtetoetust 15 000 eurot, juhul kui ta asub tööle vähemalt kolmeks aastaks, ja 25 000 eurot, kui ta tuleb ametisse vähemasti viieks aastaks.

Arstide, õdede ja apteekrite lähtetoetuste taotlemine ja väljamaksmine antakse 1. jaanuarist sotsiaalministeeriumilt üle terviseametile.

Lähtetoetus on ühekordne toetus, mille eesmärk on motiveerida spetsialiste asuma tööle piirkondades, kuhu töötajaid leida on keeruline. Alates 2012. aastast on lähtetoetuse abil suunatud tõmbekeskustest eemale tööle 94 arsti.