TOP 20 ⟩ Rahehirm, valge lehma seiklused, Grossi poe avamine ja surmaavariid ehk Pärnu Postimehe loetumad lood aastal 2023

Eelmisel sügisel Eesti kaubandus-tööstuskoja konkursil konkurentsivõimelisima mikroettevõtte tiitliga pärjatud Dipperfox sai tuule tiibadesse mõne aasta eest, kui alustas maailmas ainulaadse kännupuuri tootmisega. Seni vabaneti kändudest juurimise ja freesimise teel, mis on aja-, ressursi- ja töömahukad toimingud.

Lääne ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri Liisi Kisleri ja Lääne prefektuuri kriminaalbüroo juhi Margus Raspeli hinnangul võis arestimajas surnud noormehele saada saatuslikuks see, et ta polnud kogenud tarvitaja ega teadnud, kui suurt kogust manustada.

"Kui hakkad 4000eurose palga juures 100 euro pärast nihverdama, oled paras mölakas," kommenteeris Madison Pärnus Estonia spaa konverentsisaalis toimunud kohtumisel Saarde vallavolikogu EKRE saadiku Margus Kuke küsimust selle kohta, kas ajakirjandus on Grünthali riigikogu kuluhüvitise eest toimunud kahtlased tankimised üles võtnud, juhtimaks tähelepanu kõrvale peaminister Kaja Kallase abikaasa ümber puhkenud Venemaa äritegevuse skandaalilt.

Mullu aprillis sai politsei teate, et alates märtsist ei ole kontakti saadud 64aastase Nikolaiga. Politsei otsis meest tema kodukohast Pärnu-Jaagupist ja kogus kõikvõimalikku infot, kuid Nikolaid ei leitud. Selle aasta 29. jaanuaril sai politsei teate, et koeraga metsa jalutama läinu leidis inimese säilmed. Ekspertiis kinnitas, et tegemist oli Nikolaiga.