Kui nurgakivi pandi tuugenipargile tänavu augustis, siis praeguseks on 38 vundamendist betoonitud 29. Enefit Greeni tuuleenergia vanemprojektijuhi Janek Lillemägi sõnutsi on ehitustööd graafikust ees tänu heale koostööle ametkondadega ja ühistele jõupingutustele ehitajatega. Tuulikute platsid on valmis ja maaparandustööd lõpetatud.