Galerii ⟩ Looduse meistriteost imetlema tulnud lõunanaabrid asusid teele enne kukke ja koitu

Juris Smaļinskis kiitis, et Soomaa on väga unikaalne piirkond. “Viimati käisin siin umbes kümme aastat tagasi rekordilist üleujutust vaatamas ja sõitsin siinsetel jõgedel ja luhtadel kanuuga. Sellest ajast saati oli mul unistus tulla siia ka uisutama. See on huvitav,” rääkis lätlane, kel Eesti risti-rästi läbi matkatud. Nimelt on tema see mees, kes kaardistas (träkkis) Balti riike läbivad Ranniku ja Metsa matkaraja.