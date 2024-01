Päästeameti toel liuväljade rajamise mõte on, et uisutajad ei peaks veekogudele lõbutsema minema, mis võib sõltumata külmakraadidest ohtlik olla. Pärnumaa päästepiirkonna juhataja Renee Tammet rääkis, et päästjad aitavad kunstlikke liuvälju rajada enamasti lasteasutuste, rahvamajade, spordiklubide ja -hoonete lähedusse. “Üldine tava on see, et iga komando, olgu kutseline või vabatahtlik, aitab rajada oma piirkonnas ühe liuvälja,” selgitas Tammet.