Sopi-Tootsi tuulepargis hakkavad tuugenid kerkima sel kevadel

Enefit Greeni tuuleenergia vanemprojektijuht Janek Lillemägi märkis, et Sopi-Tootsi tuule- ja päikesepargi ehitustööd on graafikust ees eelkõige tänu heale koostööle ametkondade, Põhja-Pärnumaa valla ja ehitajatega. Nõnda saab hakata tuulikuid paigaldama kaks kuud kavandatust varem.

“Nordexi tarnitavate tuulikute osad transporditakse laevadega Paldiski sadamasse eeldatavasti märtsis. Seejärel viiakse need öiste hiigelveostena Sopi-Tootsisse ja tuulikute paigaldus jääb aprilli,” selgitas Lillemägi.

Enefit Green ehitab kunagise turbamaardla alale 38 tuulikut, mille tipukõrgus küünib 241 meetrini. Tootsi tuulikute labade pikkus on 82 meetrit. Veetav kogus on suur, sest igal tuulikul on kolm laba, ent auto peale mahub korraga üks laba.