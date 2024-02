“Kuulge! Ma ei saa sellest aru! On väga palju inimesi, kes seda vääriks. Võtkem arstid, õed, hooldajad – need inimesed, kes töötavad väga haigete lastega haiglas,” tulid Krausel pisarad silma, kui kuulis, et president on otsutanud teda kõrge tunnustusega tänada. “Mina ei ole teinud midagi enamat kui teised inimesed iga päev.”