Veebileht koondab lähedase surmaga seotud info

“Kuigi tegemist on teemaga, millest ei taheta väga palju rääkida, on tegemist paratamatusega, millele tuleb mõelda,” ütles linnade ja valdade liidu asedirektor Rait Pihelgas. Linnade ja valdade liit ja riigi infosüsteemi amet on selle veebilehe koos loonud.

Pihelgase sõnutsi oli infoteenuse arendamine vajalik kogemus teel selles suunas, et tuua kohalike omavalitsuste pakutavad teenused ja info eesti.ee platvormile. Surmaga seotud veebilehte on lähiulevikus plaanis täiendada matusetoetuse taotlemise võimalusega. See tähendab, et matuste korraldaja saaks esitada omavalitsusele avalduse otse eesti.ee keskkonnast.