Kodulähedaste väikekoolide päästmiseks loodud toetus puudutab Pärnumaal nelja kooli

Lääneranna vallas kvalifitseerub vallavanem Ingvar Saare sõnutsi sellele toetusele praegu vaid Kõmsi algkool ja selle tarvis vald toetust ka küsib. Koonga ja Varbla kool, mis on praegu üheksaklassilised, jätkavad sügisest kuueklassilisena. Nii on vald seisukohal, et needki koolid täidavad tingimusi juba praegu ja sel põhjusel tegi vald ministeeriumile ettepaneku, et sügisel oleks sama toetuse küsimise teine voor.