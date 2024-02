Põhja-Pärnumaa valla uhkus on terviseedendaja

Valla Uhkus kuulutati välja pidulikul vabariigi aastapäevale pühendatud kontserdil Lüdigi saalis. Üllatus oli laureaadile suur. "See on uskumatu ja jääb sõnadest puudu. Olen ülimalt tänulik ja õnnelik selle tunnustuse eest," lausus Õiglane

Terje Õiglane on Vändras tegutsenud liikumis- ja tervisedendajana juba 26 aastat. Tal on olnud Põhja-Pärnumaa vallas mitmeid treeninggruppe - noortest kuni pensionärideni. Terje on vabatahtlikuna aastaid abistanud erivajadustega inimeste spordipäeva läbiviimisel Vändra staadionil. Tema hea tuju ja liikumisarmastus on nakkavad. Ta suudab liikumis- ja aeroobikahuvilisi nakatada temale positiivsel moel treeninguid kaasa tegema ning arvestab iga inimese individuaalsusega.

Terje on sädeinimene, kes teab, mida teeb. Ta annab nõu ka füsioterapeudina, samuti on ta tipptasemel massöör, aitamaks inimesi erinevate terviseprobleemide lahendamisel. Ta on korraldanud kogukonnale erinevaid liikumisüritusi, kus on külas käinud treenereid üle Eesti.

Terje on lisaks ka suurepärane ema oma tippsportlasest pojale Janek Õiglasele. "Ema on kindlasti kõige hoolivam ja heatahtlikum inimene, keda tean. Ta tahab alati, et kõik ja kõigil läheks kõige paremini. Väga siiras ja töökas ning on mulle olnud suur eeskuju kogu mu elu. Parim ema!" sõnas armastatud kümnevõistleja.

Valla Uhkus on väga armastatud treener liikumishuviliste poolt, sest ta suudab muuta elu õnnelikuks ja paremaks. Ta on suur eeskuju, kes hoolib nii iseenda kui ka treenitavate tervisest ja heaolust. Terje igapäevatööl on tohutu panus Põhja-Pärnumaa valla inimeste tervise ja liikumiskultuuri parandamisel.

"Juba väikese tüdrukuna tahtsin ma palju liikuda ja trenni teha, see tahtmine ja vajadus pole mitte kuhugi kadunud! Kas ka sinul on liikumine ja järjepidev treening sinu baasvajadus? Kohtume juba varsti!" sellise üleskutsega innustab Terje Õiglane liikumishuvilisi "Terje Rühmatreeningud Vändras" Facebooki grupis.

Valla Uhkust antakse välja Põhja-Pärnumaal kolmandat korda. 2022. aastal tunnustati aumärgiga Põhja-Pärnumaa vallasekretäri ja loomakaitsjat Piret Müüri. Eelmisel aastal tunnustati aumärgiga muusikut ja Mihkel Lüdigi nimelise Vändra muusika- ja kunstikooli õpetajat Kalev Saart