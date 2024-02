Praegu käib spetsialist koolidega tutvumas. Ta on jõudnud väisata seitset kooli ning vastuvõtt on olnud erinev. Esmase umbusu on ta positiivse suhtumise abil kummutanud. “Lõpuks ikka avatakse ennast ja räägitakse. Minu suurim soov on, et mind võetaks sõbralikult vastu, et meil tekiks koostöö. Üksi ma ei tee mitte midagi ära,” kõneles Murumaa.